Domenica parte da Casalgrande per Bacoli (NA) la Pedalata della Legalità

Domenica 23 maggio prenderà il via la PEDALATA DELLA LEGALITA’ organizzata dal Gruppo Sportivo Virtus Casalgrande con i nostri cittadini: Michele Russo e Domenico Abruzzese, che partiranno in bicicletta alla volta dei comuni campani: Bacoli, Casal di Principe, e Cancello ed Arnone. I due ciclisti saranno gli ambasciatori del GS Virtus Casalgrande per un gemellaggio con le realtà sportive dei territori di arrivo, che tentano attraverso lo sport di crescere i giovani, educandoli alla legalità, oltre a resistenza e contrasto alla criminalità organizzata.

La partenza è fissata alle 8.30, davanti al municipio di Casalgrande alla presenza delle autorità. I resoconti delle varie tappe si potranno seguire sulla pagina facebook “Virtus Casalgrande”; con aggiornamenti e notizie dai pedalatori, assieme agli accompagnatori al seguito per il servizio logistico: Luigi Zanti e Ivano Piguzzi.

L’arrivo è programmato per la mattinata di sabato 29 in piazza a Bacoli (NA): davanti al Municipio locale saranno presenti i sindaci campani dei tre comuni dove i ciclisti transiteranno. All’arrivo, i nostri concittadini saranno raggiunti da una delegazione del nostro Comune, che vedrà la presenza di Giordano Meglioli, presidente del GS Virtus Casalgrande, Daniele Benassi Assessore Sport Relazioni economiche, promozionali e manifestazioni; Laura Farina Assessore Partecipazione, Condivisione e Volontariato. Virtus Casalgrande ringrazia fin d’ora quanti hanno collaborato alla realizzazione: Proloco Casalgrande, Comune di Casalgrande, Tecnoauto, SimoBike, Al 26 di Aldo Moro, Elettrobase Vsa, Manuel Cafè, Libera Campania. L’iniziativa ha il patrocinio di Avviso Pubblico.