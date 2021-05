Vignola, sabato 29 maggio la 1° A del Liceo classico incontro la Giunta

Il progetto “La partecipazione va a scuola” è una micro-progettualità, compresa nel progetto più complessivo “Vignolapartecipa. Una piattaforma s.m.a.r.t. per il bilancio partecipativo”, destinatario di un contributo regionale ai sensi della Legge 15/2018. Si tratta di un progetto sperimentale di formazione sugli strumenti di partecipazione e le tecniche di videomaking. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore A. Paradisi, in particolare con gli studenti della classe 1° A del Liceo Classico (A.S. 2020/2021), coordinati dalla professoressa Alessandra Aureli.

“Partendo dalla difficoltà del coinvolgimento della fascia d’età più giovane nelle iniziative pubbliche e nella partecipazione ai processi decisionali della città, da una discussione nata all’interno del tavolo di negoziazione permanente – spiega l’assessore alla Partecipazione Mauro Smeraldi – è nata l’idea di promuovere gli strumenti di partecipazione e di democrazia diretta rivolti ai ragazzi che hanno compiuto i sedici anni di età, direttamente nelle scuole”.

Il progetto ha visto i ragazzi partecipare ad una serie di seminari formativi sugli strumenti di partecipazione, sulle tecniche e sulla strumentazione di videomaking. Da qui è iniziata la parte operativa in cui i ragazzi si sono suddivisi in gruppi di lavoro, hanno definito le aree tematiche, hanno stabilito ruoli e compiti, per poi mettersi alla prova con la realizzazione vera e propria dei video (scelta delle immagini e dei testi, realizzazione interviste, definizione delle musiche e montaggio).

Sei i gruppi di lavoro formati e sei i video prodotti: sabato 29 maggio – ore 9.00/10.30 Sala consiliare – verranno presentati alla Giunta comunale. Da qui inizierà la fase di votazione dei video sulla piattaforma partecipa.comune.vignola.mo.it che terminerà lunedì 14 giugno.

Al gruppo che otterrà più voti verranno dati buoni acquisto da spendere in un’attività commerciale del territorio, nell’acquisto di strumentazione audio-video, ma soprattutto la Giunta Comunale prenderà in considerazione il progetto proposto e fornirà ai proponenti tutte le informazioni dettagliate in merito all’eventuale fattibilità della proposta.