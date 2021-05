A Reggio Emilia i carabinieri denunciano spacciatore in “erba”

Da qualche giorno i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Principale erano sulla tracce di un giovane che aveva avviato una rete di spaccio nel quartiere cittadino Rosta Nuova. Acquisiti i necessari riscontri, ieri, i Carabinieri si sono presentati alla porta del giovane, risultato poi essere un minorenne.

I sospetti dei militari si sono concretizzati nel momento in cui da un cassetto della sua camera da letto sono spuntati 25 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione ed il necessario per il confezionamento della droga. Con tali evidenze, ai Carabinieri di Reggio Emilia non è rimasto altro da fare che procedere al sequestro di quanto rinvenuto e, al termine delle formalità di rito, segnalare il giovane alla Procura per i Minori di Bologna, dinanzi alla quale dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.