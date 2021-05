Il Consorzio Produttori Aceto Balsamico Tradizionale di Modena tra i protagonisti di “Giardini & Terrazzi”

Quando è iniziata la produzione di aceto balsamico tradizionale di Modena? Come nasce, quali rigorose e appassionate cure deve ricevere per poter essere accolto nell’esclusiva ampolla-bottiglia progettata dal designer di fama mondiale Giorgetto Giugiaro? Come si degusta? Curiosità che potranno trovare risposta al gazebo brandizzato con l’inconfondibile logo del Consorzio Produttori Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ABTM, allestito in collaborazione con Campagna Amica, nell’ambito della 23° edizione di Giardini&Terrazzi, manifestazione dedicata al verde e al vivere all’aria aperta, che si svolge nel Parco dei Giardini Margherita di Bologna e che si chiuderà domani 30 maggio.

A tenere alto il vessillo dell’ABTM sarà l’Acetaia Gambigliani Zoccoli, di proprietà del noto imprenditore Mario Gambigliani Zoccoli presidente sia del Consorzio Produttori Aceto Balsamico Tradizionale di Modena sia dell’Associazione Esperti Degustatori ABTM e, da sempre, impegnato a far conoscere ogni sfumatura dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena in Italia e nel mondo.

“Credo che iniziative di questa natura si sposino perfettamente con il nostro prodotto dato che in entrambi i casi si propongono cultura, storia, esperienze sensoriali e non semplicemente prodotti, per quanto eccellenti ed esclusivi” ha sottolineato Mario Gambigliani Zoccoli spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a partecipare a “Giardini & Terrazzi”