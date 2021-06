Il Centro documentazione donna di Modena partecipa alla Notte degli Archivi del 4 giugno per ‘Archivissima 2021’

Le storie delle donne come ponti tra generazioni. Le biografie sono strumenti per tramandare le conquiste femminili di una piena cittadinanza alle giovani generazioni? Come approfondire la questione della trasmissione, spesso mancata, della storia politica delle donne?

Queste le domande a cui si cercherà di dare risposta nelle due proposte video del Centro documentazione donna per Archivissima 2021 (4-9 giugno), il festival dedicato alla promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico, promosso dall’associazione Archivissima di Torino con la collaborazione di ANAI, che quest’anno raddoppia i numeri contando l’adesione di 300 archivi storici italiani che si confronteranno sul tema delle generazioni.

Il primo video è un dialogo tra generazioni di donne intitolato “Narrazioni generazionali. Le scritture delle donne nella trasmissione della storia” a cui partecipano Caterina Liotti, Centro documentazione donna; Anna Maria Pedretti, Libera università dell’autobiografia di Anghiari; Rosangela Pesenti, scrittrice; Caterina Bavosi, dottoressa in storia dell’arte. L’evento, a partire dal romanzo di Rosangela Pesenti “Come sono diventata femminista”, punta l’attenzione sulle scritture letterarie o autobiografiche delle donne, quale forma di linguaggio emotivo capace di dare voce alle ‘scelte’ che ciascuna è chiamata a fare nella vita, a partire dai propri valori, delle proprie passioni e della propria libertà responsabile.

Il secondo video “Generazioni di donne impegnate a cambiare il mondo (1968-1988)”, realizzato dall’Associazione nazionale degli archivi dell’Udi a cui il Centro documentazione donna ha collaborato fornendo immagini, fotografie, volantini, manifesti tratti dall’archivio dell’Udi di Modena. Il racconto per immagini restituisce emozioni, pensieri e azioni di quella generazione di donne dell’Udi che attraverso l’incontro fra le ragazze della Resistenza e quelle degli anni Settanta, hanno agito politicamente per affermare i diritti di cittadinanza femminile e un pensiero femminista diffuso, affinché fosse possibile cambiare il mondo a partire dalla loro vita.

I video saranno visibili il 4 giugno 2021, a partire dalle ore 18.30, sul sito www.archivissima.it in occasione della Notte degli Archivi che si comporrà di eventi on-line come dirette live, racconti d’autore, podcast, video, dialoghi, e molto altro sul tema #generazioni.