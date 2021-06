Divieto accesso a locali pubblici per 3 giovani, Severi (FI): “Importante segnale per i cittadini onesti e per i delinquenti”

“Un altro segnale importante arriva da Sassuolo nei confronti di delinquenti e di chi non rispetta le regole della convivenza civile. Dopo essere stati tra i primi comuni ad applicare i Daspo urbani, la nostra città è la prima in provincia ad adottare un efficace provvedimento per contrastare e prevenire gli atti di violenza personale nel centro storico e nelle aree di pertinenza dei locali pubblici. Coloro che si renderanno responsabili di reati contro la persona in locali pubblici nelle aree di locali pubblici, perderanno il diritto di accedervi. In aggiunta alle denunce”. Così Claudia Severi, Consigliere comunale Forza Italia Sassuolo.

“Un grazie va alle forze di polizia per il loro impegno quotidiano e, in questo caso particolare alla Polizia di Stato di Sassuolo, che con le proprie indagini è risalita ai reati dell’inverno scorso e proposto l’applicazione di tale provvedimento. Misure di questo genere fungono da importante deterrente per atti di violenza e forniscono un segnale importante sia per i delinquenti sia per la cittadinanza comprensibilmente allarmata dall’escalation criminale legata alle baby gang e agli episodi di violenza e di ordine pubblico che hanno coinvolto giovani in centro storico”, conclude Claudia Severi.