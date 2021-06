Oggi via alle vaccinazioni nei tre hub vaccinali interaziendali organizzati da Confindustria Emilia

Sono scattate questa mattina le prime vaccinazioni nei tre hub vaccinali interaziendali organizzati da Confindustria Emilia Area Centro in collaborazione con alcune associate per la vaccinazione dei dipendenti e dei collaboratori di tutte le imprese del territorio, associate e non.

Le prenotazioni per aderire alla campagna vaccinale promossa dall’Associazione, aperte lo scorso 4 giugno, avvengono attraverso la compilazione del form online sulla piattaforma web di Confindustria Emilia e le imprese del territorio possono richiedere le somministrazioni oltre che per i propri dipendenti e collaboratori anche per tutti i loro familiari, decidendo dove e in quali settimane vaccinare le proprie persone.

Questo darà modo alle aziende di avere date certe e di terminare i cicli completi di somministrazioni vaccinali con i richiami al più tardi entro la prima decade di agosto, permettendo così di velocizzare i tempi di attesa e trascorrere la pausa estiva con una ritrovata serenità.

Gli hub sono attivi da oggi rispettivamente accolti da Bonfiglioli Riduttori Spa in via Armaroli 15-17 a Calderara di Reno (foto in alto), IMA Spa in via Nobel 28/C Ozzano dell’Emilia (BO) e Voilàp Holding Spa, presso la palestra comunale Pederzoli in via Papotti 14 a Limidi di Soliera (MO) – foto in basso.

“Con questa rete di hub vogliamo perseguire la volontà di tutte le nostre imprese di tornare già dai primi giorni di settembre nuovamente in condizioni di normalità; ritrovandoci tutti insieme nelle nostre imprese e tagliando definitivamente i ponti con il periodo passato.

Ci attendono mesi decisivi per rilanciare l’economia e vogliamo offrire il nostro supporto alla collettività per garantire un servizio programmato ed efficace, che possa anche risolvere il tema della pausa vacanze, con la possibilità di indicare il periodo di vaccinazione.

Un ringraziamento va ai colleghi imprenditori che hanno accolto gli hub vaccinali – aperti a tutte le comunità aziendali – un lavoro di squadra, per consentire a tutte le imprese le stesse opportunità, in un rapporto virtuoso che ci rende tutti più forti”, dichiara il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi.