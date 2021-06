Mille Miglia, domani arrivano a Bologna le auto d’epoca. Le modifiche alla circolazione

Arriveranno a Bologna domani, venerdì 18 giugno, a conclusione della terza tappa, e ripartiranno sabato 19 giugno per l’atto conclusivo: sono le 375 auto storiche della 39° edizione della Mille Miglia, gara di regolarità per vetture d’epoca.

Per consentire il passaggio in sicurezza della storica corsa, l’ordinanza del Comune di Bologna prevede la chiusura al traffico della “T” (via Indipendenza, Rizzoli e Ugo Bassi) dalle 18 di venerdì 18 giugno alle 0.30 di sabato 19 giugno 2021, compresi i bus e i taxi.

Per garantire l’utilizzo degli spazi di sosta dei veicoli che partecipano alla manifestazione, dalle 14 di venerdì 18 giugno alle 0.30 di sabato 19 giugno, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Roosevelt, via Venezian e via IV Novembre, nel tratto da via volto Santo a via Cesare Battisti.

L’arrivo in città della gara, che arriva da San Lazzaro di Savena, è previsto intorno alle 20.45: le auto percorreranno via degli Ortolani, via degli Orti, via Murri (corsia preferenziale), Porta Santo Stefano, via Farini, via Barberia, Piazza Malpighi, via Ugo Bassi, e sosta in Piazza Roosevelt.

Le deviazioni dei bus sono disponibili sul sito Tper: www.tper.it/millemiglia.