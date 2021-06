Adolescenza in epoca Covid-19: giovedì 24 giugno, appuntamento a San Lazzaro con Julio Velasco

Il ciclo di incontri online e gratuiti per dare tutti gli strumenti agli “adulti di riferimento” delle nostre comunità per intercettare e gestire il disagio giovanile, in particolare in questo momento di isolamento dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, termina con un evento che vedrà protagonista l’ex allenatore della Nazionale di Pallavolo Julio Velasco, che intervistato dalla Sindaca di San Lazzaro Isabella Conti parlerà di Sfide in campo e fuori: lo sport per ripartire dopo la pandemia.

L’incontro si terrà giovedì 24 giugno, alle ore 18.00 nella corte del Palazzo Comunale, con prenotazione obbligatoria al seguente link. L’evento sarà inoltre trasmesso online sul canale YouTube del Comune.

L’attuale Direttore Tecnico del settore giovanile maschile parlerà del grande valore formativo dello sport, in particolare del lavoro di squadra, nella crescita fisica ed emotiva dei ragazzi e delle ragazze, con particolare riferimento all’attuale situazione di emergenza sanitaria. Attraverso lo sport passa infatti il graduale ritorno alla normalità e alla socialità dei giovani, dopo oltre un anno di isolamento e i disagi legati a questa particolare situazione.

“Vorrei esprimere innanzitutto grande gratitudine e riconoscenza al Professor Julio Velasco che ha accettato con entusiasmo di partecipare al nostro progetto riguardante l’ adolescenza e gli adulti di riferimento – spiega l’Assessora al Welfare Monica Falciatore –. Si tratta di una splendida occasione per ascoltare un punto di vista autorevole sulla relazione e la comunicazione tra gli adulti di rifermento e i ragazzi, soprattutto dopo questo difficile e lungo periodo di pandemia e lockdown. Come Amministrazione Comunale siamo molto orgogliosi e soddisfatti della riuscita di questa iniziativa che si è svolta, in collaborazione con l’Azienda Usl di Bologna, attraverso incontri online con esperti che hanno raccontato del mondo adolescenziale e risposto alle sollecitazione dei numerosi partecipanti. Come ultimo incontro di questo percorso abbiamo quindi la fortuna di avere come relatore un grande allenatore di fama mondiale, ma soprattutto un maestro come Julio Velasco che, ne sono certa, saprà appassionare e fornire spunti di riflessione interessanti a tutti coloro che parteciperanno”.

Il progetto “Adolescenza in epoca Covid-19” è stato promosso dal Settore Welfare del Comune di San Lazzaro in collaborazione con l’Azienda Usl di Bologna, Spazio Giovani e Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e del Servizio Sociale Minori Progetto “In Sostanza”, con l’obiettivo di formare in modo più specifico gli adulti che nella quotidianità sono a stretto contatto con i giovani, per aiutarli a comprendere il loro disagio, intervenire tempestivamente con le parole e gli strumenti giusti con l’obiettivo di prevenire comportamenti e conseguenze più gravi.

I precedenti incontri, tenuti da psicologi ed esperti del settore, si sono svolti online ed erano rivolti ad educatori, insegnanti, ma anche allenatori, dirigenti di associazioni sportive e tutte quelle figure che con la propria presenza e vicinanza ricoprono il ruolo di veri e propri “adulti di riferimento” nella vita della comunità e dei giovani. Tra i temi trattati, la socialità ed identità dei giovani durante la pandemia, l’annoso problema delle dipendenze (anche da social e videogiochi), nonché i segnali del disagio giovanile.