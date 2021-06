Il 23 giugno festival Crossroads torna alla Tenda di Modena proponendo il duo As Madalenas

Mercoledì 23 giugno, il festival Crossroads torna a fare tappa alla Tenda di Modena (palco all’aperto, inizio alle ore 21:30) proponendo il duo As Madalenas, squisito e coinvolgente connubio di voci, chitarre e percussioni, quelle di Cristina Renzetti e Tati Valle. L’anima del Brasile, ma non solo, racchiusa in un piccolo gioiello musicale. Il concerto, organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, La Tenda di Modena, l’Associazione Culturale Muse. Biglietti: prezzo unico euro 12.

Cristina Renzetti è una delle più squisite interpreti del repertorio brasiliano in Italia. Trasferitasi a Bologna (da Terni, dov’è nata nel 1981), inizia a frequentarne la scena jazzistica, dando vita alle sue prime collaborazioni, tra le quali spicca quella con Rocco Casino Papia, che porta alla creazione della band Jacaré, nella quale trova piena realizzazione la sua passione per la musica brasiliana. Tra il 2006 e il 2011 vive tra l’Italia e Rio de Janeiro. E proprio in Brasile, nel 2011, esce il suo primo disco da solista, Origem é girO, mentre in precedenza aveva inciso due album coi Jacaré. Oltre alle collaborazioni con numerosi esponenti della nuova generazione della musica brasiliana, ha preso parte a gruppi con Cristina Zavalloni, Patrizia Laquidara, David Linx.

La cantautrice brasiliana Tati Valle è nata a Londrina (Paranà) nel 1983, ma dal 2007 vive e lavora in Italia. Ha collaborato con Nelson Machado, Eddy Palermo, Giò di Tonno, Gustav Lundgren… Nel 2013 è uscito il suo primo disco, Livro dos dias.

Il duo As Madalenas che riunisce queste sensibili interpreti è un gesto d’amore verso la musica brasiliana d’autore. Le diverse sfumature di samba, bossa e folklore carioca sono affrontate in un accavallamento di lingua portoghese e italiana. Vai, menina è il loro secondo disco, uscito nel 2018: immancabili, nella scaletta, le presenze verde-oro (Chico Buarque, Caetano Veloso), alle quali si affiancano composizioni originali e una frizzante pagina da Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber.

Informazioni:

Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656,

e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite:

La Tenda, Viale Monte Kosica 95/S, Modena.

Biglietteria serale dalle ore 20: tel. 059 214435.

Informazioni e prenotazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it;

Centro Musica, tel. 059 2034810 (lun-ven ore 10-13), latenda@comune.modena.it, www.comune.modena.it/latenda.

Prevendita on-line: www.crossroads-it.org.