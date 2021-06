Per due notti consecutive sulla A13 chiuso il tratto Bologna Arcoveggio – Bologna Interporto

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 24 e venerdì 25 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, SP3, Via Guglielmo Marconi e rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Interporto.

Di conseguenza, saranno chiusi rami di svincolo che dalla Tangenziale di Bologna immettono all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio.

In alternativa a chi è diretto verso Ancona /Milano / Firenze, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.