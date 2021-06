Ruba tre prosciutti al supermercato: denunciato a Casalgrande

Ha rubato tre prosciutti da un supermercato di Casalgrande ma è stato scoperto dai Carabinieri della locale Stazione che lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per furto aggravato. È successo alla fine dello scorso maggio. L’uomo, un 34enne di Reggio Emilia, è entrato in un supermercato del paese da dove ha rubato tre prosciutti, per un valore complessivo di circa 500 di euro, attraversando le casse ed eludendo i controlli del personale addetto.

Del furto si è accorto un passante che, notato l’uomo allontanarsi in tutta fretta dopo aver caricato la merce sull’auto, abbandonando per strada il carrello della spesa, ha avvisato i gestori del supermercato. Accertatosi di quanto accaduto, il titolare dell’esercizio commerciale si è rivolto ai Carabinieri di Casalgrande che, ricevuta la denuncia, hanno avviato le indagini. Grazie alle immagini della video sorveglianza ed alla targa dell’auto utilizzata per la fuga, i Carabinieri della locale Stazione sono riusciti a risalire all’autore del furto, la cui identità è stata confermata dal riconoscimento fotografico eseguito dai titolari del supermercato. I militari di Casalgrande, quindi, ultimati tutti gli accertamenti ieri hanno segnalato la vicenda all’Autorità Giudiziaria.