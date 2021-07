Calderara di Reno, sostegno alle associazioni danneggiate dai provvedimenti anti Covid

Rendere sempre più forte il legame con le associazioni, offrire loro nuove opportunità di partecipazione alla vita cittadina, incoraggiare la capacità propositiva e operativa sul territorio messa in crisi dall’impatto della pandemia. Il Comune di Calderara di Reno, già sensibile con altre iniziative analoghe, mette in campo un ulteriore sforzo economico riservandolo alle associazioni operanti in campo sportivo, culturale, sociale, educativo.

L’Amministrazione ha varato un piano di sostegni mirati – 20 mila euro in tutto – che verranno destinati a contributi forfettari alle realtà che dimostreranno di avere i seguenti requisiti: essere iscritte al registro comunale delle libere forme associative; aver subito dalla pandemia un danno dimostrabile, sotto forma di calo dei ricavi desumibile dal confronto tra bilancio 2020 e bilancio 2019; aver realizzato nel 2019 corsi, eventi o progetti sul territorio di Calderara di Reno aperti al pubblico oppure forme di coordinamento, raggruppamento di associazioni del territorio per gestione congiunta di spazi, partecipazione a progetti del Comune di Calderara di Reno. Le domande accolte, sulla base di due graduatorie corrispondenti ad altrettante linee di intervento – la realizzazione nel 2021 di progetti e il coordinamento o raggruppamento di associazioni – e fino ad esaurimento dei fondi, saranno premiate ognuna con mille euro.

Il bando parte oggi e scade il prossimo 30 luglio, tutte le informazioni sono sul sito del Comune. L’iniziativa si aggiunge a quella varata lo scorso aprile, grazie alla quale vennero stanziati 200 mila euro a favore di famiglie, associazioni, commercianti: «Proseguiamo nella nostra attività di sostegno alla comunità calderarese – commenta il Sindaco Giampiero Falzone -, perché le associazioni, vitali col loro impegno e la loro vivacità culturale e sociale, per noi sono parte integrante e importante della comunità. Come feci allora, sottolineo che queste, come le precedenti, non sono misure di ristoro economico puro e semplice, ma devono rappresentare il trampolino di lancio per ripartire insieme. Ancora una volta ringrazio la Giunta e tutti gli Uffici Comunali per avere, insieme e tempestivamente, condiviso l’iniziativa e l’esigenza di dare una mano a realtà fondamentali per il territorio. E ovviamente ringrazio loro, le associazioni: la loro presenza è linfa vitale per la ripartenza, lo hanno dimostrato anche durante questa fase di uscita dall’emergenza».