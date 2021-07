Incidentalità stradale nella città metropolitana e nei comuni: il report completo 2020 conferma il calo dovuto al lockdown

Nei primi tre mesi del 2021, i dati provvisori sull’incidentalità relativa alle strade del territorio metropolitano bolognese (comunali, provinciali, statali e autostrade) mostrano una leggera diminuzione dell’incidentalità stradale pari a circa il 3%, soprattutto riferito ai primi due mesi. Dolente è invece l’osservazione sulla mortalità che registra un aumento di 5 persone.

Questo invece il report sul 2020 che approfondisce la tipologia di utenti e mezzi coinvolti, le strade a più alto rischio, i comuni con più vittime, le modalità e i costi sociali degli incidenti stradali.

Il report 2020: dati, indici e tendenze

Nel 2020 nella città metropolitana di Bologna sono avvenuti 2.633 incidenti stradali con infortunati, 1.172 in meno rispetto a quelli rilevati nel 2019, in media 7,2 incidenti al giorno. Nel capoluogo si concentrano la metà degli incidenti e quasi un quarto dei decessi (14). Negli ultimi anni il calo deciso dell’incidentalità si osserva fino al 2012, dopo di che la numerosità degli incidenti tende ad essere stazionaria con modeste diminuzioni o aumenti da un anno all’altro, con l’eccezione dell’ultimo anno, quando, soprattutto il lockdown e la decisa diminuzione della mobilità, ha comportato un calo del 30% degli incidenti.

Quando avvengono gli incidenti

Dal report emerge che il maggior numero di incidenti si sono verificati nel mese di ottobre (319), ed escludendo i mesi di completo o parziale lockdown (da marzo ad oltre metà maggio), è agosto il mese dove se ne verificano meno, con una numerosità di incidenti comunque inferiore ad agosto 2019. Venerdì e mercoledì sono i giorni in cui è più rilevante il numero di incidenti, mentre gli intervalli orari tra le 17 e le 18 sono i più critici in termini di rischio di incorrere in incidente stradale. Nel fine settimana si registrano meno incidenti, anche se nelle ore notturne il loro numero aumenta.

Utenti deboli

Gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, ciclomotoristi e motociclisti) comprendono il 48% dei decessi e la categoria più rappresentata nel 2020 è quella dei motociclisti, con 12 morti, in particolare tra 40-59enni (5) e 60-79enni (4). I ciclisti deceduti sono 4, in netta diminuzione rispetto al precedente anno; 10 sono i pedoni, 8 dei quali con più di 60 anni. I motociclisti sono i più coinvolti anche tra i feriti, seguiti da ciclisti e pedoni.

Dove avvengono gli incidenti

Il 73% degli incidenti avviene in un contesto urbano, il 19,4% in extra-urbano e il rimanente su autostrada o tangenziale. Per quanto riguarda gli incidenti mortali, sulle strade comunali sono morte 20 persone (37% del totale), sulle strade provinciali 23 (42,6%), in autostrada, tangenziale o raccordo 8 (14,8%), sulle statali 3 (5,6%). Rispetto alla distribuzione percentuale dei decessi per classificazione della strada, l’aumento percentuale più rilevante è sulle provinciali, mentre il decremento è su autostrade/tangenziale.

Tra le strade provinciali e le 2 statali, in cui nel 2020 è stato rilevato almeno un incidente con infortunati, le statali Porrettana e Via Emilia continuano ad essere quelle con il maggior numero di sinistri, rispettivamente 60 (84 nel 2019) e 39 (78 nel 2019), in parte spiegabili con la loro rilevante estensione chilometrica. Tra le strade provinciali, le più incidentate in valore assoluto risultano essere la SP 610 Selice o Montanara imolese con 29 incidenti e la SP 253 San Vitale con 24 incidenti come la SP 568 Di Crevalcore, quest’ultima registra anche più decessi (5).

Escludendo gli incidenti avvenuti su autostrada e tangenziale, con una componente d’incidentalità parzialmente esogena al territorio comunale (traffico di attraversamento), i comuni con un maggior tasso d’incidentalità sono: Argelato (3,5), Castel del Rio (3,3) e Granarolo dell’Emilia (3,1).

Quali veicoli fanno incidenti

Nel 2020 i veicoli coinvolti in incidente sono 4.785 (contro i 7.079 del 2019) e di questi il 61,7% sono rappresentati dalle autovetture, il 14,2% da motocicli, l’8,5% da autocarri-autotreni-motrici. Dal 2012 solo i ciclomotori coinvolti sono costantemente in calo.

Come avvengono gli incidenti

La tipologia di incidente più diffusa è lo scontro: frontale, frontale-laterale e laterale (1.305 casi, 20 vittime e 1.736 feriti), seguita dal tamponamento (487 casi, 5 decessi e 738 persone ferite). La tipologia più pericolosa è l’urto con ostacolo (5,7 decessi ogni 100 incidenti) seguono lo scontro frontale (4,0) l’investimento di pedoni e la fuoriuscita del veicolo (3,8) e l’urto con veicolo in fermata o arresto (2,0).

Costo degli incidenti

Il costo sociale sostenuto dalla collettività metropolitana a causa della morte o del ferimento delle persone in seguito ad un incidente stradale è stato pari a quasi 254 milioni di euro, in diminuzione rispetto all’anno precedente del 30%. Quando il costo era di oltre 363 milioni. Per ogni residente metropolitano, gli effetti dell’incidentalità sono quantificabili in 248,8 euro di costo sociale a testa.

“Negli ultimi anni – è il commento del consigliere metropolitano alla Viabilità Marco Monesi – i numeri sull’incidentalità e la mortalità sulle strade sono tornati ad essere preoccupanti. Come istituzioni manteniamo dunque alta la guardia e continuiamo a mettere in campo interventi puntuali nei punti più rischiosi del territorio metropolitano. Il tema che ci preoccupa di più ultimamente è tuttavia quello del comportamento alla guida: alcol, distrazioni, uso del cellulare, eccesso di velocità… su questo occorre l’impegno e la sensibilizzazione da parte di tutti”.

A questo link le mappe e i grafici interattivi con possibilità di selezione territoriale per comune, unione e distretto: https://www.cittametropolitana.bo.it/statistica/Osservatorio_incidenti_stradali