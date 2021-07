Sasso Marconi: malore improvviso, esce di strada con la macchina, grave

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale hanno eseguito i rilievi necessari per appurare le modalità di un incidente stradale che si è verificato questa notte in via Moglio a Borgonuovo, località del Comune di Sasso Marconi.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che un 70enne italiano che si trovava alla guida di una Mercedes GLA, con un’amica a bordo, sia uscito fuori strada, probabilmente a causa di malore improvviso che gli ha fatto perdere i sensi facendolo accasciare sul volante. La donna è rimasta illesa, mentre l’anziano è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza e in gravi condizioni (codice 3) al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.