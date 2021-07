Bando per i volontari per il Servizio Civile Universale presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Reggio

Bando per i volontari per il Servizio Civile Universale presso l’Unione Italiana...

Un anno al servizio degli altri. Un anno per confrontarsi con un’esperienza lavorativa, ma soprattutto per relazionarsi con chi vive una condizione di disabilità. È il servizio civile volontario: un’opportunità che permette ai giovani di impegnarsi nel sociale, aprirsi al prossimo e stimolare la propria sensibilità.

Tutti coloro che hanno fra i 18 e i 28 anni di età e il desiderio di mettersi in gioco attraverso una coinvolgente esperienza di vita, possono mettersi in contatto con la sezione territoriale di Reggio Emilia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per partecipare alla selezione di 4 (quattro) operatori volontari per il progetto intitolato “Autonomia personale art. 40 – Reggio Emilia 2021”.

Può partecipare alla selezione chiunque alla data di presentazione della domanda abbia compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 15.00 del 30 luglio 2021.

Il progetto, che ha durata di 1 anno, prevede 25 ore settimanali di servizio su 5 giorni, con un compenso di Euro 439,50 netti mensili.

Cosa viene richiesto: i volontari saranno chiamati a risolvere i problemi di accompagnamento e assistenza delle persone non vedenti richiedenti affinché queste possano svolgere in autonomia le diverse attività legate al loro ruolo, favorendone l’integrazione e l’indipendenza nell’ambito della mobilità e, più in generale, nei rapporti delle stesse con l’ambiente, svolgendo in particolare attività connesse alla quotidianità. Pertanto sono richieste al volontario capacità di mediazione, di adeguamento alle situazioni e di self-control, affinché possano instaurarsi rapporti di reciproca stima, fiducia, nonché rispetto delle singole personalità.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it ed è necessario lo SPID per cittadini italiani residenti in Italia o all’estero.

In seguito alla scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari.

I calendari di convocazione saranno pubblicati sul sito www.uicre.it.

Tutti i dettagli a questo link: https://www.uiciechi.it/serviziocivile/graduatorie.asp

Per informazioni e contatti: Telefono: 0522 43 56 56 – Mail: uicre@uici.it