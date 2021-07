Giovedì a Fiorano incontro sul mondo della musica e il management con Carlo Massarini e Ivano Scolieri

Giovedì 15 luglio, in Piazza Ciro Menotti alle ore 21, incontro sul mondo della musica e delle dinamiche manageriali – nel rispetto delle normative anti-contagio – insieme a due importanti esperti: il noto giornalista Carlo Massarini e il sociologo Ivano Scolieri, che presenteranno il libro “Pianoforte. 7 note di armonia manageriale” (Hoepli). Oltre a loro, numerosi gli ospiti della serata, come i musicisti Eugenio Finardi e Giulio Casale; Lorenza Ghirardini, che è direttrice Risorse Umane di Manitou; Andrea Sciarresi, a sua volta Employee & Labor Relations Leader Italia presso l’azienda Johnson & Johnson.

L’evento, libero e gratuito (max 200 posti), è organizzato dal Comitato “Fiorano in Festa” in collaborazione con Lapam Confartigianato Imprese e Comune di Fiorano Modenese.

Ispirati dal fascino del pianoforte gli autori costruiscono un viaggio che unisce Management e Musica, cadenzato dalle note di pianoforte. Ogni nota ha un determinato suono, una sua intensità che permette di collegarla, con riferimenti e citazioni, al mondo del lavoro e a quello della musica. Ogni nota diventa il tempo e il perimetro di un racconto manageriale, raccogliendo diverse esperienze vissute in importanti organizzazioni internazionali. Si offrono a chi legge due approcci e ogni singola nota diventa riferimento di una dimensione manageriale. È interessante scoprire come una competenza possa essere elemento caratterizzante per un manager e per una rockstar allo stesso tempo. Un libro unico e innovativo, che semplifica il mondo manageriale attraverso la tastiera del pianoforte, permettendo al lettore di fare un’autoanalisi, per lo stato di salute dei propri talenti.

Carlo Massarini è un celebre conduttore televisivo ma soprattutto radiofonico, conosciuto per il famoso programma “Mister Fantasy” in onda su Rai 1 negli anni ‘80. A oggi presenta un programma su La7, intitolato “Startup Economy”.

Ivano Scolieri è il fondatore di Inventrix, società specializzata in progetti di sviluppo manageriale e comunicazione creativa. È considerato un punto di riferimento nella costruzione di percorsi formativi ad hoc e format ad alto impatto. Collabora con molte organizzazioni nazionali e internazionali per eventi, seminari e laboratori.