Tenta di rubare materiale elettrico, arrestato a Modena dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Modena Viale Tassoni, l’altro ieri intorno alle 19:00, hanno tratto in arresto un uomo di origini tunisine per tentata rapina impropria. Quest’ultimo, presso il centro commerciale i Portali, ha tentato di rubare materiale elettronico per circa €140 venendo individuato e bloccato dalle guardie giurate addette alla sicurezza.

Nel tentativo di darsi alla fuga, ha avuto una colluttazione con queste ultime, arrivando anche a sferrare un morso ad una di esse. I carabinieri della Stazione di Viale Tassoni sono tempestivamente giunti sul posto e hanno proceduto all’arresto. A giudizio direttissimo nella mattinata di ieri, all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castelfranco.