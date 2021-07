Torna la Fiera di San Prospero

La 162ma Fiera di San Prospero si terrà sabato 24 luglio a partire dalle ore 19.30 nell’area di Villa Tusini, con accesso da via Viazza o via della Pace. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di San Prospero con il patrocinio del Comune. E’ prevista una cena animata con musica dal vivo con ospiti i “Nessuna pretesa”. Presso la Profumeria Artioli e L’Arca di Sansone sono aperte le prenotazioni ai tavoli con caparra fino ad esaurimento posti. Per informazioni contattare su whatsapp Tania al 347 2508246 o Helen al 347 0608138.

Il Vicesindaco Matteo Borghi commenta così l’avvenimento: “Dopo la mancata edizione 2020 a causa delle normative anticontagio, il fatto che quest’anno si riesca ad organizzare la fiera rappresenta un piccolo passo verso il ritorno alla normalità. Sarà un’occasione per tornare finalmente a stare insieme come comunità”.