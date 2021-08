Alle Salse per scoprire le stelle e il mondo degli animali

Alla Riserva regionale delle Salse di Nirano, nel comune di Fiorano Modenese, si annuncia un fine settimana ricco di attività.

Per imparare a riconoscere i pianeti, le costellazioni, i miti da cui prendono il nome e, con un po’ di fortuna, vedere le prime stelle cadenti, sabato 7 agosto dalle ore 20.30, la Riserva, in collaborazione con l’Ente Parchi Emilia Centrale, propone una serata sotto il cielo estivo, dal titolo ‘Parchi e Riserve tra le stelle’. Appuntamento a Cà Tassi, dove esperte guide metteranno a disposizione un telescopio per l’osservazione del cielo. Si consiglia abbigliamento caldo, torcia e stuoia da stendere.

E per passare una domenica in mezzo alla natura, l’8 agosto, alle 17, in collaborazione con il Centro Fauna Selvatica “il Pettirosso” propone ai più piccoli ‘L’itinerario dei perché’ . Gli esperti del Centro risponderanno alle tante domande dei bambini sugli animali a cui spesso neppure la mamma o il papà sanno rispondere.

Entrambe le attività sono gratuite e a numero chiuso, prenotazioni sul sito www.fioranoturismo.it o sulla pagina facebook della Riserva.