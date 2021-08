Mercoledì a Prignano lo scrittore Roberto Barbolini ricorda il “suo” Appennino

Appuntamento d’eccezione mercoledì 11 agosto a Prignano. Alle 21, in piazza Roma, lo scrittore Roberto Barbolini, già vincitore di numerosi premi letterari, dialogherà con Margherita Giacobazzi e Walter Telleri, in una serata dal titolo: “Divagazioni sull’Appennino nei racconti di Roberto Barbolini”. L’iniziativa, che rientra nel palinsesto delle animazioni previste per l’estate prignanese, è stata organizzata dagli assessorati alla cultura e alle politiche giovanili del Comune.

Di famiglia prignanese, Roberto Barbolini è nato a Formigine nel 1951. Ha esordito a “Il Giornale” di Indro Montanelli lavorando con Giovanni Arpino; è stato redattore culturale e critico teatrale di “Panorama” e attualmente collabora con “QN – Quotidiano nazionale”. Si è occupato di poesia erotica, di fantastico e di gialli. Ha pubblicato numerosi romanzi, saggi e raccolte di racconti, tra cui “La strada fantasma” (1991),

vincitore del premio Dessì, “Stephen King contro il Gruppo 63” (1998), “Il punteggio di Vienna” (1995), “Piccola città bastardo posto” (1998), “Ricette di famiglia” (2011), “Provaci ancora Radetzky” (2012), “L’uovo di Colombo” (2014), “Vampiri conosciuti di persona” (2017) e “Il maiale e lo sciamano” (2020).

L’ingresso alla serata è libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà nella sala consiliare del centro civico.