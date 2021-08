Rissa ieri al Pilastro: 6 arresti e una denuncia

La locale Squadra Mobile e l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di 5 soggetti e alla denuncia di un sesto soggetto minorenne, risultati autori di una violenta rissa avvenuta ieri sera nel Quartiere Pilastro, durante la quale sono state utilizzate armi da taglio e si è verificato l’investimento di alcuni soggetti.

A finire nei guai sono stati 5 tunisini, tra i quali il minorenne, rimasti lievemente feriti in seguito ad un investimento, un marocchino ferito anche lui ad un braccio con un’arma da taglio e un italiano che era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.

I tunisini sono stati arrestati per rissa aggravata e lesioni in concorso (il minore solo denunciato), così come il marocchino, mentre l’italiano è stato arrestato per inottemperanza alla sorveglianza speciale e denunciato per la rissa e le lesioni. Gli agenti delle ‘volanti’ e della squadra Mobile hanno sequestrato due machete e un coltello di 25 centimetri. Sono in corso ulteriori indagini a cura della Squadra Mobile per l’individuazione di ulteriori corrissanti.