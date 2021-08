Martedì 31 agosto “James is back”: il sax di James Senese inaugura la rassegna “VERDI VIVA. La piazza cambia musica”

Sarà l’energia travolgente del sax di James Senese, una vera e propria leggenda della scena musicale italiana, ad aprire martedì 31 agosto alle ore 21.00 VERDI VIVA. La piazza cambia musica, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Rusconi in collaborazione con il Comune di Bologna, nell’ambito di Bologna Estate 2021, che dal 31 agosto al 19 settembre animerà Piazza Verdi con 18 serate dal martedì alla domenica di musica, incontri, dialoghi ed eventi, tutti rigorosamente a ingresso gratuito.

Nato a Napoli nel 1945, una carriera lunga oltre mezzo secolo, Senese ha attraversato generi, epoche, mode con una coerenza artistica e intellettuale famosa quanto il sound rabbioso del suo sax e della sua voce. Amico e sodale di Pino Daniele, con il quale ha collaborato in diverse occasioni, figlioccio di Miles Davis e John Coltrane che considera i suoi numi tutelari, Senese ha dato alle stampe lo scorso giugno il suo 21mo album, “James is back”, a 9 anni dall’uscita del precedente “È Fernut’ ‘o Tiempo”, del 2012. Nove tracce sulle quali ha lavorato per un anno, per cercare, dice, “una voce comune che potesse entrare nel cuore della gente”. Un disco nato durante il difficile periodo della pandemia, nella quale gli affetti più intimi e la musica sono stati le sue ancore di salvataggio. “È un disco molto sofferto ma pieno d’amore. Ed è proprio l’Amore quello che io cerco in ogni momento della mia vita e della mia arte. Il lavoro che ho fatto è stato di cercare un unico suono: quello della verità, il mio essere nero e bianco, per potermi ritrovare, e rintracciare la mia identità”.

Prossimo appuntamento mercoledì 1° settembre con il filmmaker e scrittore Jonny Costantino, con una serata dedicata a Billie Holiday e al “Rinascimento di Harlem”, tra musica e storytelling, a cura dell’associazione culturale ExB guidata da Francesca Scarinci.

La platea potrà accogliere fino a centocinquanta spettatori nel rispetto delle normative anti Covid vigenti, mentre si potrà godere dello spettacolo anche dai tavolini dei locali circostanti.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.boxerticket.it/verdiviva/ (prenotazioni disponibili da 72 ore prima dell’inizio dello spettacolo). L’accesso ai posti per gli spettacoli serali è consentito dalle ore 20.15 e fino alle 20.45. Dopo tale orario i posti saranno liberati e messi a disposizione del pubblico. Per i pre show l’ingresso è libero con registrazione all’ingresso a partire dalle 18:45.

Per accedere è necessario Green pass e documento d’identità. Per informazioni 051238439 e www.bolognaestate.it.