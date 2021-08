Bambini protagonisti nei prossimi appuntamenti di “Spilamberto En Plein Air”

Prosegue “Spilamberto En Plein Air”, un progetto di riqualificazione commerciale e marketing territoriale che proseguirà fino ad inizio ottobre.

Da via Roncati a piazzale Rangoni verranno allestiti veri e propri salotti a cielo aperto che, insieme agli spazi allestiti dai commercianti e pubblici esercizi, permetteranno di godersi la bellezza del Centro storico consumando i prodotti offerti dai commercianti locali, ovviamente nel totale rispetto dei protocolli di sicurezza e il rispetto delle distanze. Il tutto in una calda atmosfera creata con divanetti in pallet, piante fiorite, una suggestiva illuminazione e musica di sottofondo in filodiffusione. Quest’anno il progetto si amplia coinvolgendo via Obici, e con illuminazione ad hoc, il Parco degli Antichi Mestieri e l’area verde di Piazza Leopardi. Importante sottolineare che per la prima volta sarà anche illuminato il sentiero del parco della Rocca che porta al cancello che si apre sul Percorso Natura. In questi luoghi e nel Parco del Guerro a San Vito saranno calendarizzati diversi eventi, tutti comunque di piccole dimensioni e facilmente presidiabili.

Mercoledì 1 settembre alle ore 17.30 nel parco degli antichi mestieri di Piazza Sassatelli, “Le domande di un bambino, di una talpa, di una volpe e di un cavallo”, narrazione spettacolo con Sara Tarabusi. Evento in collaborazione con la Libreria per ragazzi Castello di Carta, prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti): tel. 059/769731; whatsapp 339/8829692; info@castellodicarta.it.

Sempre mercoledì, al medesimo orario ma al parco di Rocca Rangoni, appuntamento con l’Associazione Centro Studi Discontinuo che propone “Essere in Con+tatto con la propria interiorita’ attraverso la Mindfulness”, un laboratorio per bambini per sperimentare il con+tatto con il proprio corpo, la natura e gli altri, in una modalità ludica e privilegiando attività di movimento e relazione. Curatrice dell’evento la psicologa e psicopedagogista Claudia Bellucci, per info e prenotazioni: centrodiscontinuo@gmail.com; facebook centrodiscontinuo; whatsapp 348/1682500.

Giovedì 2 settembre alle ore 21, al parco di Rocca Rangoni, “Al castello degli spaventi”, spettacolo di burattini in collaborazione con la Compagnia Vladimiro Strinati.

Info e prenotazioni (obbligatoria): cell. 347/4910867.

Venerdì 3 settembre alle ore 21, al parco del Guerro di San Vito, spettacolo di danza verticale in collaborazione con l’Associazione Laboratorio musicale del Frignano.

Le informazioni dettagliate sulle iniziative sono disponibili sul sito www.comune.spilamberto.mo.it.