La rassegna PoetaTerra continua nel reggiano con il Trekking di Fiabe del Teatro dell’Orsa

«È tempo di seminare futuro, cucire cultura e natura, respirare l’aperto con azioni di felicità condivisa»: Monica Morini e Bernardino Bonzani introducono la prima edizione di PoetaTerra, rassegna di arte, musica, teatro, laboratori e incontri con poetesse e scrittrici ideato e diretto dal Teatro dell’Orsa che proseguirà venerdì 3 settembre alle ore 18 con un Trekking di Fiabe pensato per bambini e adulti dai 5 ai 105 anni, con partenza dal parcheggio di via del Casinazzo a Reggio Emilia.

Lo spettacolo itinerante, che vedrà i fondatori del Teatro dell’Orsa in scena insieme a Lucia Donadio, a Chiara Ticini e al musicista Gaetano Nenna, si concluderà a Nonno Contadino – Azienda Agricola Beghetti, dove sarà possibile cenare.

Nei giorni successivi la rassegna proseguirà con altri appuntamenti per bambini e adulti.

Domenica 5 settembre PoetaTerra abiterà gli spazi dell’Agriturismo Bosco del Fracasso, in via Bosco del Fracasso 20 a Scandiano (RE): alle ore 17 sono in programma le Storie in vigna, narrazioni a cura di Lucia Donadio e Chiara Ticini, mentre alle ore 18 sarà possibile partecipare a Maschere dei boschi, laboratorio di costruzione, disegno e collage guidato da Cristina Spallanzani. Dalle ore 19 gnocco fritto e salumi a km zero.

Lunedì 6 settembre all’Azienda Agricola Biogold in via Garavaldi 1 a Reggio Emilia a partire dalle ore 18 è in programma un pomeriggio dedicato allo yoga per bambini: presentazione a cura di Annamaria Gozzi e Monica Morini del libro Yoga piccolo piccolo e lezione per bambini dai 5 ai 10 anni guidata da Clara Lasagni.

Ingresso unico € 5.

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili. Inviare messaggio WhatsApp al numero 351 5482101 indicando nome, cognome e numero di telefono per ogni partecipante, attendendo messaggio di conferma.

Prenotazione per la cena contadina del 3 settembre: 340 9339197.

La rassegna PoetaTerra è realizzata grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con Azienda Agricola Biogold, Nonno Contadino Azienda Agricola Beghetti, Api Libere società agricola, Agriturismo Bosco del Fracasso, Centro Sociale Quaresimo e Campagna Amica.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid.

Info sul Teatro dell’Orsa: http://www.teatrodellorsa.com/.