Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, sull’Autostrada A1 al km178 in direzione sud (all’altezza del parcheggio di Castelfranco Emilia) un mezzo pesante si è incendiato. Sul posto subito i Vigili del Fuoco e la Polstrada per i rilievi e per regolamentare il traffico che ha subito particolari disagi. Non sono segnalati feriti.

Le fiamme hanno interessato anche quasi 300 mq di vegetazione a lato careggiata.