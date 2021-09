Chiusure per manutenzione su A1, A14 e sul Raccordo di Piacenza sud R49

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, in orario notturno, nelle tre notti consecutive di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima “Località Baccheraia” e Roncobilaccio, verso Bologna.

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Per raggiungere la A1 Panoramica a monte del tratto chiuso, si consiglia di percorrere la A1 Direttissima verso Bologna, uscire a Badia e rientrare, sulla A1 Panoramica, alla stazione di Pian del Voglio, per proseguire in direzione di Bologna.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 settembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Modena nord o di Valsamoggia.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di manutenzione della segnaletica, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Forlì, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Cesena nord.

Sul Raccordo di Piacenza sud R49, per consentire programmati lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, per chi proviene da Milano, da Bologna e dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia, dalle 5:00 di venerdì 10 alle 5:00 di lunedì 13 settembre, in modalità continuativa.

In alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Basso Lodigiano o di Fiorenzuola sulla A1 Milano-Napoli o la stazione di Piacenza ovest sulla A21, di competenza S.A.T.A.P.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Basso Lodigiano sulla stessa A1 o di Piacenza ovest sulla A21, di competenza SATAP. Si fa presente che, dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 settembre, sarà chiusa anche la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna; pertanto, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11, le chiusure dell’uscita di Piacenza sud e di Basso Lodigiano verranno effettuate in modalità alternata.