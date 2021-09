Sottrae zaino e pc a una studentessa: 61enne denunciata per furto aggravato a Reggio Emilia

È una insospettabile 61enne reggiana la donna che lo scorso 31 agosto, in via Emilia San Pietro, ha sottratto una zainetto porta pc ad una studentessa approfittando di un suo momento di distrazione. Avvisati del furto, gli agenti del nucleo antidegrado della Polizia locale si sono attivati per ricostruire l’accaduto e, sentite anche le testimonianze delle persone presenti, hanno identificato l’autrice del furto. Rintracciata lo scorso 3 settembre, la 61enne ha consegnato spontaneamente la refurtiva ed è stata denunciata per furto aggravato: lo zaino e il pc sono invece stati riconsegnati alla legittima proprietaria.