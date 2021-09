Vittoria al Buchholz per il formiginese Alessandro Ferretti al torneo di scacchi di Castel D’Aiano

Vittoria al Buchholz per il formiginese Alessandro Ferretti al torneo di scacchi...

Emilia-Romagna, Toscana e Veneto sono le regioni di provenienza dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato alla sesta edizione del “Torneo di scacchi dell’Appennino” che si è svolto a Castel d’Aiano nel bolognese. A vincere la gara, non competitiva, è stato Alessandro Ferretti di Formigine, provincia di Modena, che ha ottenuto lo stesso punteggio di Paolo Guastaldini, ma si è differenziato per il Bukolz. A fare da arbitro il maestro Sergey Gromov.

La sfida si è svolta in piazza Nanni Levera a Castel d’Aiano, un luogo molto apprezzato dal pubblico, ma soprattutto dai concorrenti in quanto i tornei di scacchi, solitamente, si svolgono al chiuso; in questo caso la temperatura mite della giornata di Castel d’Aiano ha permesso ai giocatori di avere la giusta concentrazione e al pubblico una piacevole la visione.

Ogni giocatore ha effettuato otto partite contro altri partecipanti di pari livello.

Al termine del torneo si è svolta la cerimonia di premiazione e, oltre al vincitore, è stato consegnato a tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato ricordo della giornata. Premiata anche la prima fra le donne.

A conclusione della premiazione è stata effettuata una partita in “simultanea”, infatti, 26 partecipanti, su altrettante scacchiere, hanno sfidato il maestro Sergey Gromov. L’appuntamento, “Torneo di scacchi dell’Appennino”, è stato pensato e realizzato, nel 2016, da un gruppo di amici appassionati del gioco. Con il tempo il torneo è cresciuto tanto che in cinque anni il numero dei partecipanti è, praticamente, raddoppiato. Un evento che è sostenuto dall’amministrazione comunale di Castel d’Aiano e sponsorizzate da alcune aziende del territorio.