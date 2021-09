Le tappe del XXI Congresso Generale Lapam Confartigianato

I presidenti delle quindici categorie e dei due movimenti (Donne e Giovani), sono già stati eletti nel corso dei mesi di maggio e giugno, con il rinnovo dei consigli direttivi dei vari mestieri in cui è suddivisa Lapam, ora il XXI Congresso generale entra nel vivo con i rinnovi dei consigli e dei presidenti delle 55 sedi dell’associazione (45 in provincia di Modena e 10 in provincia di Reggio Emilia) che si svolgono tutti nel mese di settembre. Una volta terminato questo vero e proprio tour de force, sarà la volta dei congressi delle tre federate (Confartigianato il 13 ottobre, Licom il 14 ottobre e Aspim il giorno successivo) per arrivare al Congresso generale vero e proprio. Proprio tra il 13 e il 15 ottobre si svolgerà anche la seconda edizione del MoRe Impresa Festival, una tre giorni di eventi e workshop per parlare di impresa, rapporto scuola lavoro, sostenibilità e futuro del territorio con ospiti di alto livello.

Tornando al Congresso Generale il 29 ottobre l’apertura con la presenza di ospiti e delle rappresentanze istituzionali: sarà la serata in cui si inizierà a discutere dei temi congressuali. Domenica 31 ottobre ci sarà una intera mattina con la chiusura della discussione e con l’elezione del Consiglio direttivo generale, il Parlamento di Lapam Confartigianato, e con l’elezione dei comitati direttivi delle tre federate, Confartigianato per il mondo dell’artigianato, Licom per il commercio e i servizi, Aspim per le imprese più strutturate e per quelle del terzo settore. Infine, al termine di un lungo percorso che durerà in totale sei mesi, il Consiglio generale eleggerà il Presidente e il Segretario generale Lapam.

“Si tratta di un percorso lungo e molto impegnativo per l’associazione – rimarcano Gilberto Luppi e Carlo Alberto Rossi, rispettivamente Presidente e Segretario -. Ma, e lo possiamo dire a maggior ragione quest’anno, ne vale davvero la pena perché l’incontro con i soci, con gli imprenditori che compongono il variegato mondo Lapam, è sempre proficuo e sfocia in una grande ricchezza di idee e proposte. Incontrare, per la grande maggioranza in presenza, gli imprenditori e confrontarsi con loro, permette di ascoltare la base associativa e di renderla sempre più consapevole e propositiva”. Presidente e Segretario concludono: “Abbiamo voluto far precedere al congresso un altro tour, questa volta virtuale perché si è tenuto tra marzo e maggio, dei consigli di sezione con la maggior parte dei sindaci dei comuni dove sono presenti sedi Lapam: anche questo è stato un momento fondamentale. Siamo convinti che il dialogo e il confronto continuo tra imprese ed enti locali porti frutti importanti e duraturi per la crescita delle nostre città e paesi e per gli imprenditori stessi”.