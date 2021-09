D’Aniello e Rampini presentano a Formigine i loro libri

Dopo il successo del fine settimana all’insegna della cultura e degli ospiti importanti, si terranno a Formigine altre due presentazioni di libri.

Domani, martedì 14 settembre alle ore 21 nel parco del Castello, il musicista Franco D’Aniello racconterà la storia dei Modena City Ramblers nel suo “E alla meta arriviamo cantando”, edito da La nave di Teseo.

Hanno suonato a Plaza de la Revolución a Cuba e nel deserto del Sahara, hanno portato la loro musica tra i dimenticati del mondo e fatto ballare migliaia di persone nelle piazze d’Italia, hanno collaborato, tra gli altri, con Luis Sepúlveda, Bob Geldof, Francesco Guccini, Goran Bregovic ́. Dopo trent’anni di musica, viaggi e avventure insieme, Franco D’Aniello, fondatore dei Modena City Ramblers, racconta per la prima volta la loro storia.

Prenotazione aperta su Eventbrite. È possibile accedere anche la sera stessa, con Green pass, fino ad esaurimento posti.

Giovedì 16 settembre, sempre alle 21 in piazza Calcagnini, grazie a CNA Modena, sarà ospite il giornalista Federico Rampini, nella prima presentazione nazionale del suo libro “Fermare Pechino” (Mondadori).

Si tratta di una grande inchiesta nel cuore delle due nazioni che hanno in mano il nostro futuro, gli Stati Uniti e la Cina, firmata da un giornalista e scrittore «nomade globale», con una vita condivisa tra Oriente e Occidente. Federico Rampini, infatti, è stato inviato e corrispondente a Parigi, Bruxelles, San Francisco e Pechino. Ha insegnato alle Università di Berkeley, Shanghai e alla Sda Bocconi. È membro del Council on Foreign Relations, il più importante think tank americano di relazioni internazionali. In questo nuovo libro, Rampini racconta una sfida fatta anche di contaminazione reciproca, perché alcuni problemi sono simili: dalle diseguaglianze sociali allo strapotere di Big Tech, dalla crisi ambientale e climatica alla corsa per dominare le energie rinnovabili.

Iscrizione sul sito www.mo.cna.it. È possibile accedere la sera stessa, con Green pass, e priorità a chi ha prenotato sul sito.