Scuola, il Fermi Modena al Centro Famiglia di Nazareth: 14 aule, auditorium, campo da calcio e parcheggi

Sono oltre 300 gli studenti del Fermi che sono entrati, lunedì 13 settembre, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, nelle 14 aule allestite dalla Provincia al Centro Famiglia di Nazareth in via Formigina 319 a Modena; la nuova sede distaccata sarà utilizzata da tutte le seconde classi e da cinque prime a rotazione, per un totale di circa 500 studenti che frequenteranno i nuovi locali; in occasione dell’avvio delle lezioni, un gruppo di studenti di quinta ha accolto i ragazzi di prima per accompagnarli in aula, spiegando le caratteristiche dell’edificio, in base a un progetto promosso dalla scuola.

I locali in affitto si estendono su una superficie di oltre due mila metri quadrati, al piano terra e due piani con ascensore, due scale interne e due esterne di emergenza, con 14 aule e cinque blocchi bagno, portineria una sala insegnanti, un laboratorio di informatica, l’auditorium che sarà utilizzato anche dalla Provincia in accordo con la scuola.

A questi si aggiungono un cortile di sette mila metri quadrati con parcheggio da 100 posti auto e il campo da calcio adiacente con gli spogliatoi; l’affitto annuo è 158 mila euro; per gli arredi e le sistemazioni degli spazi la Provincia ha investito oltre 30 mila euro.

Grazie a questi nuovi spazi si liberano le aule impiegate finora dal Fermi nell’edificio in affitto di via Rainusso, destinate al liceo Muratori-San Carlo e ancora al Barozzi; due scuole che, al pari del Fermi, saranno interessate dal prossimo anno scolastico da importanti interventi di miglioramento sismico non sempre compatibili con una regolare attività didattica.