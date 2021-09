Guastalla, aperto il bando per l’erogazione del contributo per l’acquisto di libri...

Per l’anno scolastico 2021/2022 il Comune di Guastalla, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 26 del 8/8/2001, ha emanato il bando per l’erogazione del contributo regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

Il bando è aperto da oggi, lunedì 6 settembre e scade il 26 ottobre 2021.