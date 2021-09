Sabato 18 settembre lo spettacolo “Per.. Inciso” a “VERDI VIVA” Bologna

Dopo il sold out dello scorso 3 settembre, E.Sperimenti Dance Company, compagnia di danzatori dagli stili più vari e all’avanguardia nella contaminazione tra linguaggi e tecniche diversi, torna sul palco di piazza Verdi con un nuovo spettacolo sabato 18 settembre alle ore 21, nell’ambito di VERDI VIVA. La piazza cambia musica, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Rusconi in collaborazione con il Comune di Bologna-Dipartimento Cultura nell’ambito di Bologna Estate 2021.

“Per.. Inciso” il titolo dello spettacolo costruito sulle note delle più famose canzoni italiane dagli anni Sessanta ad oggi, da Modugno a Jovanotti passando per Gaber, De Andrè, Guccini, Jannacci: l’Italia di ieri e di oggi, tra voci e melodie care al pubblico e capaci di avvicinare generazioni diverse. Il risultato è una performance che emoziona con un linguaggio di grande impatto, contaminato da stili e tecniche che attingono sia dal contemporaneo che dall’hip hop.

La platea potrà accogliere fino a centocinquanta spettatori nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, mentre si potrà godere dello spettacolo anche dai tavolini dei locali circostanti.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.boxerticket.it/verdi-viva/ (prenotazioni disponibili da 72 ore prima dell’inizio dello spettacolo). L’accesso ai posti per gli spettacoli serali è consentito dalle ore 20.15 e fino alle 20.45. Dopo tale orario le prenotazioni non saranno più valide, i posti saranno liberati e messi a disposizione del pubblico. Per i pre-show l’ingresso è libero con registrazione all’ingresso a partire dalle 18:45.

Per accedere sono necessari Green pass e documento d’identità. Per informazioni 051238439, www.bolognaestate.it e www.fondazionerusconi.com.

Prossimo e ultimo appuntamento di “VERDI VIVA” domenica 19 settembre con la Saxbo Orchestra del Conservatorio G.B. Martini.