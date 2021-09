Autobus a fuoco in via Emilia Ovest, nessun ferito

Intorno alle 14.45 un incendio ha interessato un bus che era in transito su via via Emilia Ovest in prossimità dell’intersezione con via Monti. Non sono segnalati feriti. L’incendio ha interessato il vano motore prontamente ed è stato prontamente estinto da una squadra dei Vigili del fuoco giunta in posto.

SETA comunica il mezzo urbano andato a fuoco era fuori servizio e senza passeggeri a bordo. Il mezzo era diretto verso il deposito di Strada Sant’Anna: l’autista, accortosi che dal vano motore stava uscendo del fumo, ha arrestato la marcia ed ha allertato la sala operativa di SETA che ha immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’autobus, un mezzo da 12 metri marca Mercedes, modello Citaro (matricola aziendale 121, immatricolato ad aprile 2004, categoria Euro 3) ha riportato danni consistenti nella zona posteriore. Il mezzo, dico a SETA, è sempre stato regolarmente sottoposto al programma di manutenzione ordinaria prevista, ivi comprese le obbligatorie revisioni annuali, l’ultima delle quali è stata effettuata nel mese di marzo 2021.

Seta effettuerà le opportune indagini interne e le verifiche tecniche necessarie ad individuare le cause del malfunzionamento.