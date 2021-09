Sala Bolognese: sequestrato dalla Polizia di Stato un rilevante quantitativo di hashish. Un arresto

Resta alta l’attenzione della Questura di Bologna sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti attraverso mirati servizi antidroga. Nella giornata di ieri, presso Sala Bolognese, il personale della locale Squadra Mobile, in ausilio con l’unità Cinofila, ha tratto in arresto un soggetto già pregiudicato, di origini marocchine L.A. di 38 anni, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.

Pregressi servizi di osservazione hanno infatti consentito di acclarare che lo stesso utilizzava un’autovettura Volkswagen Golf come deposito. Gli investigatori, durante la mattinata di ieri, a seguito di un prolungato servizio, hanno notato L.A. giungere con un’altra autovettura nei pressi della Golf e prelevare dal bagagliaio di quest’ultima una borsa poi riposta a bordo dell’auto con cui era giunto. Effettuati gli opportuni controlli da parte degli investigatori, è emerso che all’interno della borsa il marocchino deteneva 6000,460 gr di hashish, mentre nel bagagliaio della Golf sono stati rinvenuti altri 11000,540 grammi sempre della stessa sostanza. All’interno dell’abitazione e del luogo di lavoro del cittadino straniero, sono saltati fuori altri due panetti di hashish rispettivamente di 72,37 e 80,68 grammi.

Dopo le formalità di rito L.A. è stato condotto presso la locale casa circondariale.

A questo risultato si somma quello dei giorni scorsi, in cui è stato denunciato in stato di libertà un soggetto di 23 anni, nato a Bologna, pure lui per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.