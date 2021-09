Weekend alla scoperta della magia della Riserva delle Salse di Nirano

Un weekend dedicato alla scoperta delle favole e del magico mondo delle api, inaugura il mese di ottobre alla Riserva regionale delle Salse di Nirano. Le attività sono organizzate dal Comune di Fiorano Modenese, Ecosapiens e La Lumaca, in collaborazione con l’Ente Parchi dell’Emilia Centrale.

Sabato 2 ottobre dalle 16.30, all’Ecomuseo di Cà Rossa, narrazione di bellissime storie all’aria aperta che incanteranno grandi e piccini. Al termine verrà offerta una tisana a tutti i partecipanti. Il costo è di 5 euro a partecipante.

Domenica 3 ottobre, al mattino, con partenza alle 10.30 da Cà Rossa, visita guidata ad un ambiente spettacolare, quello della Riserva, dove i Vulcani di Fango sono da sempre il fulcro di una complessa rete di biodiversità, cultura e tradizioni.

Domenica pomeriggio, alle 15.30, da Cà Rossa, si parte alla scoperta del magico mondo delle api, con una visita guidata da molto vicino alle arnie della Riserva, accompagnati dalle apicoltrici dell’azienda agricola Api Libere. Al termine della visita si potrà degustare un cucchiaino di miele della Riserva. E’ consigliato un abbigliamento comodo e di colore chiaro, maglia a manica lunga e pantaloni lunghi con scarpe chiuse.

Tutte le attività sono a numero chiuso. La prenotazione è obbligatoria su form online disponibile nella pagina fb della Riserva delle Salse di Nirano e sul sito Fiorano Turismo.

È obbligatorio l’uso della mascherina al chiuso e, quando non è possibile mantenere il distanziamento, anche all’aperto. Il green pass è necessario per accedere a Ca’ Rossa e Ca’ Tassi. Per ulteriori informazioni: tel. 0522 343238, cell. 342 8677118.