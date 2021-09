Crevalcore: finanziato il progetto presentato al Bando sport e periferie 2020

Il Comune di Crevalcore ha intrapreso svariate azioni di intervento sui propri impianti sportivi e grazie al finanziamento di 700 mila euro ricevuto dal Dipartimento allo sport, al quale si aggiungeranno 200 mila euro di fondi comunali, sarà possibile riqualificare ulteriormente il grande Parco cittadino Armando Sarti, già molto attrezzato per quanto riguarda l’impiantistica sportiva.

L’imponente progetto, firmato dallo Studio di Architettura di Luca Racchini, prevede infatti la realizzazione di molteplici strutture per la vita all’aria aperta, così rivalutata da molti cittadini anche a seguito dell’emergenza sanitaria.

Saranno infatti realizzati: uno Skate park abilitato per le competizioni, un campo da basket all’aperto, un campo da beach volley, un’area giochi attrezzata per bambini ed un anfiteatro per spettacoli e appuntamenti musicali ospitati dalla vicina Casa della Musica. Il tutto sarà accompagnato da una pavimentazione adeguata e da una nuova illuminazione a led.

In Emilia-Romagna solo 6 progetti, incluso quello di Crevalcore, sono stati finanziati su oltre 1000 progetti presentati, di cui solo il 20% di tutte le risorse nazionali sono state destinate al centro-nord del Paese.

I tempi di realizzazione saranno determinati anche dalla tempistica del Ministero, ma, essendo già pronto il progetto esecutivo, si conta di dare l’avvio ai lavori entro i prossimi 18 mesi.

“Per noi si tratta di un investimento molto importante – afferma il sindaco Marco Martelli – che mette a frutto l’intenso lavoro fatto dagli uffici, ai quali va la nostra riconoscenza, e dà corpo alla visione di questa Amministrazione, che intende continuare ad investire sullo sport e sull’attività outdoor, sulla riqualificazione del proprio territorio e soprattutto sui bambini e sulle bambine, sui giovani e sulle giovani che sono il nostro principale e più prezioso obiettivo.”