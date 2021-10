Ciclovia del Sole: lavori di manutenzione nel tratto tra Camposanto e San Felice sul Panaro da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre

Da lunedì prossimo 4 ottobre e per tutta la settimana verranno eseguiti lavori di ripristino della pavimentazione lungo la Ciclovia del Sole nel tratto di 2,3 chilometri dall’ingresso di Camposanto a San Felice sul Panaro, sull’ex sedime ferroviario.

Nella giornata di lunedì 4 si potrà circolare normalmente mentre nei giorni successivi, per poter eseguire i lavori in sicurezza, sarà necessario chiudere il percorso al passaggio dei ciclisti per la sola durata giornaliera delle lavorazioni (dalle 8 alle 17).