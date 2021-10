Castel di Casio: assicurazione fantasma, 30enne cade nella rete di un truffatore

Una persona è stata invece individuata e successivamente deferita in stato di libertà a seguito di indagini da parte dei Carabinieri di Castel di Casio, i quali sono riusciti a scoprire una truffa on line perpetrata ai danni di un cittadino italiano trentenne. Il malcapitato, avvicinato via internet da uno presunto assicuratore “coetaneo”, è caduto nella tela che il truffatore stava tessendo e bonificando, dopo essere stato raggirato, la somma di 785 euro per l’acquisto di una polizza assicurativa per la propria autovettura che, presto, si è scoperta inesistente.