Chiusure programmate su Raccordo Casalecchio, A1, R13 Raccordo A13, A13 e A14

Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

***

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente e il rifacimento della segnaletica, nelle due notti consecutive di lunedì 11 e martedì 12 ottobre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia e Pian del Voglio, verso Bologna e sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata all’interno del suddetto tratto;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio, verso Firenze e sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, si potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa all’ingresso sulla A1 Panoramica, si potrà percorrere la A1 Direttissima, uscire alla stazione di Badia con rientro a Pian del Voglio.

***

Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna), sulla A13 Bologna-Padova e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 11, alle 6:00 di martedì 12 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna), sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna, in direzione Casalecchio di Reno, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro di Savena;

sulla A13 Bologna-Padova:

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Milano/Firenze.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Milano, percorrere la Tangenziale di Bologna, il Ramo Verde ed entrare sulla A14, alla stazione di Bologna Borgo Panigale;

per chi è diretto verso Firenze, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione di Bologna Casalecchio;

-sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso lo svincolo lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o alla stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Rovigo sud Villamarzana, verso Padova.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di parcheggio “Quattro vie”, situata al km 50+750, in direzione di Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: Via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica e SS434 Transpolesana e rientrare sulla A13 alla stazione di Rovigo sud Villamarzana.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti consecutive di lunedì 11 e martedì 12 ottobre, con orario 22:00-6:00, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna;

-dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 ottobre, in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini nord o di Riccione.

Nella stessa notte, inoltre, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata della stazione di Rimini sud, per chi proviene da Rimini città. In alternativa, per accedere all’entrata della stazione di Rimini nord, si potrà percorrere il ramo di ingresso che proviene da San Marino.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Riccione o di Pesaro.