Florim premiata al “Best Managed Companies (BMC)” 2021

Florim è tra le vincitrici della 4° edizione del “Best Managed Companies”, iniziativa promossa da Deloitte Private per premiare le aziende italiane che si distinguono per capacità organizzativa, strategia e performance.

“Congratulazioni a Florim per questo importante riconoscimento” – dichiarano Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Deloitte Private Leader, e Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile BMC – “Anche questa edizione, come quella del 2020, si è svolta in un contesto di pandemia, con rilevanti ed eterogenee conseguenze sull’attività di tutte le imprese italiane. Il vero elemento differenziante è rappresentato dal fatto che le aziende premiate hanno dimostrato una forte capacità di adattamento al contesto e reazione sia alla crisi pandemica sia a quella economica. In una sola parola: resilienza. Una qualità indispensabile per puntare sull’obiettivo della crescita a lungo termine, facendo tesoro dei propri valori fondanti e adeguando strategie e modelli operativi al nuovo contesto”.

​Nel processo di analisi che mira ad identificare le migliori aziende senza stilarne una classifica, Deloitte ha valutato 6 diversi aspetti: Strategia, Competenze e Innovazione, Corporate Social Responsibility, Impegno e Cultura Aziendale, Governance e Misurazione delle Performance, Internazionalizzazione.

Florim è tra le 12 aziende dell’Emilia-Romagna che hanno ottenuto il Best Managed Companies Award 2021 – “Le imprese dell’Emilia-Romagna si confermano tra le più dinamiche e interessanti di tutto il panorama nazionale. Anche quest’anno, infatti, solo la Lombardia è riuscita a premiare più aziende BMC dell’Emilia-Romagna. Regione che eccelle in molti settori tipici del Made in Italy (dal Food al Fashion, passando per le imprese della Motor Valley), l’Emilia-Romagna è una delle zone del Paese in cui la tradizione ha saputo costantemente innovarsi dando vita a esperienze imprenditoriali eccezionali” commentano Ernesto Lanzillo e Andrea Restelli.

La premiazione ha avuto luogo presso Palazzo Mezzanotte – sede di Borsa Italiana (Piazza Affari) alla presenza di esponenti di spicco delle varie aziende coinvolte.