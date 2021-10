A Castelnovo Monti incontro con Monsignor Luciano Monari nell’ambito de ‘L’Uomo che cammina’

Mercoledì 20 ottobre, alle ore 21, al Teatro Bismantova è in programma un incontro di grande interesse: Monsignor Luciano Monari, Vescovo Emerito di Brescia, commenterà la Lettera Apostolica di Papa Francesco “Candor Lucis Aeternae”, in occasione del 700° anniversario della morte di Dante. Monsignor Monari oltre che Vescovo dal 1995, è anche uno scrittore con alle spalle molte pubblicazioni, di riflessioni religiose ed esegesi di diversi testi biblici.

L’evento in programma al Teatro Bismantova rientra nel “terzo movimento” de L’Uomo che cammina – NonFestival di Sacro e Natura, che vede anche ospitata al Foyer del Teatro, fino al 30 ottobre, la mostra itinerante “Suggestioni – La Divina Commedia illustrata”; una raccolta di quaranta opere ispirate alle terzine più celebri della Commedia dantesca realizzate da disegnatori e vignettisti di fama internazionale. Il viaggio letterario per eccellenza in una mostra itinerante che, partita a maggio 2021 dal Museo del Fumetto di Cosenza, per poi viaggiare a New York e Roma, arriva ai piedi della Pietra di Bismantova. La mostra è stata ideata dall’associazione culturale Libreria in viaggio, con il sostegno del Comitato Nazionale per le Celebrazioni di Dante e del MiC Ministero della Cultura, insieme al curatore Luigi Politano di Round Robin Editrice, che ne ha coordinato e la direzione artistica con Lucia Guarano e Luca Scornaienchi. L’esposizione è visitabile ogni venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 19. Per informazioni www.uomochecammina.it.