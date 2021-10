Considerato il grande numero di richieste per l’incontro di domenica 17 ottobre (alle ore 10.30) con il fotografo Michael Kenna in dialogo con Sandro Parmiggiani, l’organizzazione ha deciso di spostare l’evento in Teatro Ruggero Ruggeri (Via Giuseppe Verdi, n.7 ) per consentire a tutti gli interessati di trovare posto a sedere.

Si ricorda che l’evento è gratuito ed è necessario essere in possesso della certificazione Green Pass per accedere.