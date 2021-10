Il Sindaco di Castellarano Zanni sugli episodi di violenza accaduti nelle prime ore di questa mattina

“Quanto accaduto sabato sera all’uscita della discoteca Rockville è un’episodio di violenza e stupidità inaccettabile.

Pieno sostegno alle forze dell’ordine che stanno indagando e che hanno già individuato e denunciato buona parte dei ragazzi responsabili dell’accaduto.

Auspichiamo vengano ora fermamente puniti per questo gesto violento che nulla ha a che vedere con la nostra comunità e con i comportamenti della stragrande maggioranza nostri giovani.

Favorevoli anche a dare pieno sostegno alla proposta di Daspo urbano avanzata dalle stesse Forze dell’Ordine, per far sì che questi soggetti non possano più nemmeno avvicinarsi a questi luoghi o ad altri sensibili.

Auspichiamo altresì fortemente che gli stessi genitori e famigliari di questi ragazzi non sfuggano, come troppo spesso accade, alle responsabilità non soltanto civili e penali che la legge imporrà ai loro figli ma a quelle educative che stanno alla base di simili atteggiamenti. Più volte abbiamo in questi anni lavorato e insistito con progetti dedicati all’educazione e alla responsabilità genitoriale e continueremo con ancor più forza e determinazione a sottolinearne l’importanza fondamentale.

Nelle prossime ore, insieme alle forze dell’ordine, convocheremo nuovamente anche i gestori del locale per pretendere e richiamarli, ancora una volta, a controlli ferrei dentro e fuori di esso.“