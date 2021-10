Riapre a Fiorano il Centro per bambini e famiglie. Le iscrizioni da martedì 26 ottobre

Dopo un anno e mezzo di chiusura a causa dell’emergenza Covid, da novembre riprenderanno le attività del Centro per bambini e famiglie “La Casa dei Giochi” a Fiorano Modenese.

Il Centro per bambini e famiglie è rivolto ai bambini da uno a tre anni che non frequentano il nido, accompagnati da adulti di riferimento (ad esempio genitori o nonni), in uno spazio appositamente attrezzato presso il nido d’infanzia di via Messori

Il servizio funzionerà dalle 9:30 alle 12:00 in due turni, uno al martedì e giovedì, l’altro il mercoledì e venerdì.

Le iscrizioni saranno aperte dal 26 ottobre al 3 novembre. Per iscriversi è necessario scaricare il modulo dalla sezione ‘Scuole e nidi’ del sito del Comune ed inviarlo compilato all’indirizzo scuola@fiorano.it.

Il servizio sarà attivo da novembre 2021 a giugno 2022 ed è articolato in due periodi di frequenza: novembre – febbraio; marzo – giugno. Il costo del servizio per i residenti nel Comune è di 136 euro a periodo; per i non residenti 144 euro.

Il Comune di Fiorano aderisce alla misura ‘Al nido con la Regione’, grazie alla quale è anche possibile richiedere l’applicazione di una riduzione del 20% sulla retta, con attestazione ISEE in corso di validità uguale o inferiore a 26.000 euro.