Nel giorno della centesima panchina in rossonero di Stefano Pioli, il Milan soffre in 11 contro 9 ma batte 4-2 il Bologna e si regala il primo posto momentaneo in classifica +1 sul Napoli impegnato domani con la Roma.

Un gran gol di Bennacer e il sigillo di Ibrahimovic nel finale decidono una gara che sembrava chiusa nel primo tempo, con i rossoneri avanti 2-0 (gol di Leao e Calabria).