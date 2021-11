Alla scoperta di un classico di Dino Buzzati, martedì 2 novembre al BLA

E’ iniziata la rassegna “Tante care cose”, un ciclo di narrazioni alla scoperta di personaggi ed oggetti in quattro grandi classici, che coinvolge le biblioteche del Sistema bibliotecario del distretto (Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo).

Il secondo appuntamento sarà martedì 2 novembre, alle 21, alla biblioteca comunale ‘Paolo Monelli’ di Fiorano Modenese, presso il BLA (via Silvio Pellico 9-11), con ‘La boutique del mistero’ di Dino Buzzati.

Come per ogni evento del ciclo, il narratore e attore Simone Maretti, con l’accompagnamento musicale di Alessandro Pivetti e Simone Di Benedetto, condurrà i partecipanti in un viaggio alla (ri)scoperta di questo grande classico, seguendo il filo rosso del rapporto tra personaggi e oggetti, ossessione e identità.

L’accesso è libero con esibizione del green pass, fino ad esaurimento posti.

Si consiglia la prenotazione, via mail o telefono: biblioteca@fiorano.it, 0536 833403.

I prossimi appuntamenti saranno martedì 23 novembre, al MABIC, Maranello con ‘Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde’ di Robert Louis Stevenson e martedì 30 novembreal castello di Formigine con ‘Dieci piccoli indiani di Agatha Christie’.