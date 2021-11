Continua l’offerta di prime dosi con il camper vaccinale dell’Ausl a Castello D’Argile e a Bentivoglio

Domenica 7 novembre il Camper della Ausl farà tappa nel Distretto di Pianura Est per promuovere la vaccinazione dei giovanissimi.

Continua il viaggio del Camper vaccinale dell’Ausl di Bologna con lo scopo di aumentare la copertura vaccinale anche in provincia. In particolare, per promuovere la vaccinazione dei giovanissimi (12-19enni), domenica 7 novembre, l’Azienda USL di Bologna organizza 2 tappe ad accesso diretto:

Alla mattina (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) il camper del Dipartimento di Sanità Pubblica sosterà presso la sala polifunzionale di Castello d’Argile – via del Mincio 1.

Al pomeriggio (dalle 14.00 alle 17.00) sosterà presso l’ambulatorio vaccinale del punto prelievi dell’ospedale di Bentivoglio

Le dosi di vaccino anticovid a disposizione saranno 70 per ogni sede. Tutti coloro che aderiranno all’iniziativa (sia coloro che si vaccineranno a Castello d’Argile che a Bentivoglio) in sede vaccinale saranno avvisati che la somministrazione della seconda dose avverrà dopo 21gg a San Pietro in Casale.

Si ricorda, infine, che l’accesso diretto alla vaccinazione in entrambi i punti disponibili domenica 7 novembre è aperto non solo a tutti gli over 12 che non si siano ancora vaccinati, ma anche a chi desideri completare il ciclo vaccinale. In questo caso è necessario che siano trascorsi almeno 21 giorni dalla somministrazione della prima dose, ricordando di portare con sé il certificato vaccinale con la data di somministrazione. Si precisa, infine, che tutti i giovanissimi per vaccinarsi dovranno essere accompagnati da un genitore e dovranno portare con sé il modulo di consenso firmato da entrambi i genitori.