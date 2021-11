Lavori di fresatura e asfaltatura in via Pretorio e viale XX Settembre

Inizieranno lunedì prossimo, 8 novembre, i lavori di fresatura ed asfaltatura in via del Pretorio, nel tratto che da viale Della Pace conduce a viale XX Settembre) ed in Viale XX Settembre.

A partire dalle ore 8, circa, di lunedì 8 novembre la ditta inizierà con la fresatura di via del Pretorio, per poi trasferirsi in viale XX Settembre per tutta la sua lunghezza, da via Mazzini a viale Marini.

In concomitanza con i lavori, che avranno una durata prevista in due giorni condizioni metereologiche permettendo, i tratti dei viali interessati dalle operazioni saranno chiusi al traffico e la sosta interdetta.